Man (48) gevat met dealershoeveelheid cannabis Toon Royackers

21 februari 2019

18u45 0 Hasselt De lokale politie Limburg Regio Hoofdstad heeft woensdagavond een man gevat die verdacht wordt van het dealen van cannabis. Getuigen hadden hem omstreeks 18.45 uur opgemerkt aan de Hovenstraat.

De man stond bij twee voertuigen, waarvan er één geen nummerplaten had. In die wagen troffen agenten effectief een dealershoeveelheid cannabis aan. Bij een fouille op de man werd ook een som geld in beslag genomen. De 48-jarige verdachte werd meegenomen naar het politiebureel voor verhoor. Hij zal zich binnenkort ook voor de strafrechter mogen verantwoorden.