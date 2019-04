Man (43) opgepakt met grote hoeveelheid erectie-stimulerende middelen Toon Royackers

09 april 2019

13u00 2 Hasselt De lokale politie Limburg Regio Hoofdstad heeft dinsdagochtend een bestuurder opgepakt die een grote hoeveelheid cash geld, drugs én erectie-stimulerende middelen bij zich had.

Een patrouille kreeg omstreeks 3.00 uur een verdachte auto op de Herkenrodesingel in Hasselt in het vizier. De 43-jarige bestuurder uit Westerlo viel nogal op door zijn rijgedrag. Uit een speekseltest bleek al snel dat hij onder invloed was van drugs. Bovendien had hij meer dan 1.500 euro cash geld op zak. Daarnaast troffen de politie-inspecteurs ook drugs en illegale erectie-stimulerende middelen aan in het voertuig. De verdachte werd overgebracht naar het politiekantoor in Hasselt. De lokale politie Zuiderkempen zet het onderzoek nog verder.