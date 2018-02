Man (22) met vals geld betrapt in Versuz 19 februari 2018

De politie heeft zaterdagnacht een 22-jarige man uit Geetbets uit de Versuz geplukt omdat hij met vals geld probeerde te betalen. Een briefje van vijftig euro bleek nep, en hij had een tweede exemplaar op zak. Er werd een huiszoeking uitgevoerd in de woning van de verdachte in Geetbets. Hier werd geen vals geld gevonden. De verdachte werd via de snelrechtprocedure gedagvaard en dient zich binnen enkele weken voor de rechtbank te verantwoorden. Verschillende Limburgse politiezones waarschuwden eerder deze week nog voor de uitgifte van vals geld. (MMM)