Maasvallei krijgt groene oversteekplaatsen SCHAUVLIEGE INVESTEERT 14 MILJOEN IN DIERVRIENDELIJKE INFRASTRUCTUUR MARCO MARIOTTI

30 maart 2018

03u07 0 Hasselt Om ervoor te zorgen dat dieren veilig de provincie kunnen bereiken, investeert minister Joke Schauvliege veertien miljoen in ecoducten en ecorasters, waardoor dieren zich veiliger kunnen verplaatsen in de provincie.

De Maasvallei blijkt een ideale toegangspoort naar Limburg voor wolven. Zo kwam de wolf die inmiddels dood gereden werd, langs de Maas onze provincie binnen geslopen. Begin maart werden er net over de Nederlandse grens in de streeks van Venlo drie schapen doodgebeten. Uit DNA-onderzoek blijkt het te gaan om dezelfde wolf die een week later twee schapen in Opoeteren en Dilsen-Stokkem doodbeet, en iets later werd aangereden. Ook Naya - die nog steeds veilig op het militaire domein in Leopoldsburg zit - kwam via diezelfde route ons land binnen. "Dit betekent dat de Maasvallei een belangrijke groene corridor is, als het ware een 'wolvensnelweg'", zegt Jan Loos, van Welkomwolf.be. "Een route die mogelijk nog meer wolven naar ons land zal brengen. Met een kleine 'invasie' van wolven aan de gang in het noorden van Nederland, is dat best mogelijk."





Veilige oversteekplaatsen

Tegelijk kondigt Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege (CD&V) aan dat er héél wat geld zal worden geïnvesteerd in de ontsnippering in Limburg. Loos vindt dat Oost-Limburg dan voorrang moet krijgen. "Als er één plek is waar robuuste eenheden natuur moeten worden uitgebouwd is het daar wel. Ecorasters (die dieren weghouden van het verkeer, nvdr.) en faunapassages of ecoducten zijn er broodnodig. Op die manier krijgt de wolf de entree die hij verdient. Vooral op een veilige manier. Dat de wolf tot in Vlaanderen geraakt, is voorlopig de verdienste van de landen rondom ons."





Twee ecoducten

Van de geplande maatregelen gaf het wilddetectiesysteem met ecorasters in Bosland begin deze week al een mooi resultaat, want daar was wolvin Naya meteen op te zien. "Maar ook de Boslaan in Dilsen-Stokkem wordt stevig onder handen genomen. Daar staan vier projecten op til. Er zal daar een ecoduct worden geplaatst, een ecotunnel, ecokokers voor kleine dieren, én we voorzien nog een doorgang onder het kolenspoor. Een totale investering op termijn van bijna zes miljoen euro, helemaal centraal in de Maasvallei." Ook aan Bergerven zal er een ecotunnel volgen. De N71 in Lommel krijgt dan weer een ecoduct van vier miljoen euro. Indien de wolf de groene zone doorheen de Maasvallei en Nationale Park Kempen zou doorlopen, en daarbij telkens de voorziene ecoducten vindt, is het eerstevolgende obstakel het kanaal in Briegden en Zutendaal.