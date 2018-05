Maanden vertraging voor werken aan tunnel Hefveld 16 mei 2018

De werken aan de nieuwe fiets- en voetgangerstunnel aan de Hefveldstraat in het centrum van Hasselt liggen al enkele weken stil. Door problemen met de nutsleidingen zal de tunnel wellicht pas een tegen het jaareinde kunnen openen.





De voormalige spooroverweg aan de Hefveldstraat is al sinds vorig jaar gesloten. Fietsers en voetgangers kunnen nog steeds oversteken, maar nog niet via de pas gegraven tunnel. "Dat komt omdat we met een probleem zitten met het verleggen van de nutsleidingen," laat woordvoerder Thomas Baeken van spoornetbeheerder Infrabel weten. "De betrokken specialisten zijn nog aan het kijken om het probleem zo snel mogelijk op te lossen." Aan één kant zijn de graafwerken daardoor alleszins niet voltooid. De timing schuift met enkele maanden op. Oorspronkelijk zou de tunnel nog voor het bouwverlof open gaan, nu zal dat dus een half jaartje later zijn. Fietsers en voetgangers kunnen die hele periode wel van de oude overweg gebruik maken. (RTZ)