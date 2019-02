Lussen onder de Kempische Steenweg gaan verkeersdrukte aan Banneuxwijk meten Toon Royackers

19 februari 2019

17u14 1 Hasselt Volgende week al beginnen de voorbereidende werken aan het kruispunt van de Banneuxwijk in Hasselt. Onder meer de aansluiting met de Paalsteenstraat wordt anders ingericht. Het hele kruispunt krijgt straks ook conflictvrije lichten, en lussen onder het wegdek zullen de verkeersdrukte monitoren.

Ooit stond het bewuste kruispunt van de Kempische Steenweg met de Banneuxstraat en de Paalsteenstraat zelfs bekend als een ‘zwart punt’ in Limburg. Maar zonder veel ingrepen werd het plots weer van die lijst van gevaarlijke kruispunten gehaald, simpelweg omdat er steeds minder ongevallen gebeurden. Verschillende wijkbewoners trokken vorig jaar toch nog aan de alarmbel. Zij vinden de situatie nog altijd onveilig, zeker door de nabijheid van verschillende scholen. Daarom had Wegen en Verkeer Limburg kleinere maatregelen aangekondigd. Die werken zouden in het voorjaar van 2019 van start gaan.

Verhoogde oversteek

En die belofte wordt nu dus gehouden. Volgende week starten alleszins al de voorbereidende werken om de nutsleidingen te verleggen. Vanaf april wordt dan de aansluiting met de Paalsteenstraat anders ingericht. Daar kunnen de fietsers en voetgangers straks oversteken over een verhoogd fiets- en voetpad, zodat het nog meer opvalt voor afslaande en overstekende automobilisten. Tijdens die werken in april zal het verkeer enkele weken niet meer vanaf de Paalsteenstraat kunnen afslaan naar de Kempische Steenweg, en omgekeerd.

Conflictvrij

“We gaan ook lussen onder de straat leggen om de verkeersdrukte bij te houden”, legt Communicatieverantwoordelijke Sep Vandijck van Wegen en Verkeer Limburg uit. “In functie daarvan worden dan de slimme verkeerslichten geregeld. Die zullen in tegenstelling tot vandaag bovendien volledig conflictvrij zijn.” Het hele wegdek van de Kempische Steenweg vanaf de Corda Campus tot het kruispunt Genkersteenweg krijgt trouwens een nieuwe laag asfalt. Tegen eind mei moeten de werken klaar zijn.