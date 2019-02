Loodgieters voortaan altijd bereikbaar dankzij Hasseltse start-up Toon Royackers

20 februari 2019

20u43 0 Hasselt Loodgieters die geen tijd hebben om hun telefoon te beantwoorden? Dat is voortaan verleden tijd, met de nieuwe app van het start-up bedrijf Aloa. Zij nemen graag de telefoon op voor alle ondernemers en drukke mensen die dat willen. Ook uw chatberichten of WhatsApp meldingen beantwoorden? Geen probleem. Het blijkt zelfs een gat in de markt.

“Toegegeven,” zegt initiatiefnemer Ilya Ignoul. “Er zijn natuurlijk al callcenters die de telefoon voor bedrijven aannemen. Vaak zijn dat de hele grote spelers, en erg persoonlijk zijn ze doorgaans niet. Nochtans zijn er wel meer drukke mensen die niet altijd hun telefoon kunnen opnemen. Een typisch voorbeeld is de dakwerker die als zelfstandige op de nok aan het timmeren is, terwijl een andere klant hem wil bereiken. Heel lastig is dat. Of de loodgieter die twee buizen aan elkaar wil lijmen, terwijl er een dringende oproep binnen komt. Voortaan kunnen zij ook een beroep doen op ons. Vanaf 75 euro kunnen zij onze ‘app’ al installeren, en die schakelt de binnenkomende oproepen automatisch naar ons door. Aan de hand van de instructies die zij ons vooraf geven, kunnen we de klant al verder helpen. Eigenlijk hoef je als loodgieter dus geen klant meer te missen.”

Ook op chat

Anders dan de klassieke callcenters neemt de Hasseltse start-up ook messengerberichten of whatsapp meldingen voor haar rekening. “En we doen dat 24 uur op 24 uur en zeven dagen op zeven,” zegt zaakvoerder Ignoul. “Want ook ‘s nachts moeten verwarmingstechniekers al eens bereikbaar zijn voor noodgevallen. We doen dat nu in drie talen in België, en stellen sinds vorig jaar negen personen te werk. Die zitten allemaal in ons callcenter op de Corda Campus, waar ons bedrijfje ontstaan is. Onze naam ‘Aloa’ komt trouwens van Hawaï. Het bekent daar hallo, en we willen er ook duidelijk mee maken dat je want ons betreft rustig onder de palmbomen mag zitten: je bent toch altijd bereikbaar.”

Van voicemail naar geschreven bericht

De start-up werkt intussen ook aan een nieuwe app. Eéntje die er voor zorgt dat je ingesproken voicemailberichten automatisch worden omgezet in een tekstbericht. “Soms heb je wel eens een hele reeks voicemailberichten, en wil je alleen de laatste beluisteren,” zegt Ilya Ignoul. “Maar vandaag moet je toch eerst nog alles beluisteren wat eerder binnen kwam. Heel lastig en tijdrovend. Dus vinden wij het handiger als zo een gesproken bericht meteen wordt omgezet in een geschreven bericht naar de bestemmeling. Eigenlijk kan dat met de techniek van vandaag automatisch. En die service willen we binnenkort aanbieden.”