Lommelaar (21) riskeert tien jaar na steekpartij in Banneuxwijk 03 maart 2018

02u41 0 Hasselt Een 21-jarige Lommelaar riskeert een celstraf van tien jaar voor een steekpartij in de Hasseltse Banneuxwijk, vlak bij de Corda Campus. Het slachtoffer, een vluchteling uit Iran, kreeg twee potentieel dodelijke messteken. Eén steek was twee millimeter verwijderd van de halsslagader.

De feiten speelden zich af in de Klein-Schrijnbroekstraat op 10 december 2016 rond 20 uur. Volgens Isabelle Mellaerts, de advocate van de burgerlijke partij, werd de man plots aangevallen op het moment dat hij bij een vriend op bezoek ging. "Hij probeerde zijn aanvaller weg te duwen na de steek in zijn nek. Dat lukte niet en hij kreeg nog twee messteken in de borststreek. De dader ging op de koop toe aan de haal met zijn portefeuille en hij werd levensgevaarlijk gewond achtergelaten. Uiteindelijk slaagde de man erin om een pizzeria te bereiken, waar de hulpdiensten werden verwittigd", vertelde Mellaerts, die sprak van poging tot roofmoord.





Aan dood ontsnapt

Het slachtoffer verloor vervolgens het bewustzijn en in het ziekenhuis werden levensbedreigende verwondingen vastgesteld. "Ik heb nog steeds last van mijn verwondingen, zeker als het zo koud is. Geregeld heb ik nog nachtmerries, want ik ben maar net aan de dood ontsnapt. Daardoor ben ik nog steeds lichtjes in shock", zei de man, die als fabrieksarbeider werkt. In totaal vraagt hij zo'n 19.000 euro aan schadevergoedingen. "Beklaagde loog over zijn alibi en viel aan met duidelijk dodelijk gerichte steken.", stelde de procureur, die een celstraf van tien jaar en de ontzetting uit de burgerrechten vroeg. "De beklaagde werd al eens veroordeeld na een gewapende overval. Hij is een gevaar."





Zelf zei de beklaagde dat hij tijdens een wandeling hulpgeroep hoorde van een vrouw. "Ik ben naar de man gelopen, heb hem geduwd en we zijn op de grond gevallen. Plots voelde ik bloeddruppels op mij en ben ik vertrokken. Het was zo donker, ik zag niets."





"Drugsdealer"

Zijn advocaat, Evangelos Vorias, schetste het beeld van de slachtoffer: "Hij is geen heilige, maar staat gekend als drugsdealer. Het is niet allemaal gegaan zoals het slachtoffer het zegt." Vorias vroeg om een herkwalificatie naar 'toebrengen van slagen en verwondingen', en bijgevolg ook naar een mildere straf.





Het vonnis wordt op 30 maart uitgesproken. (BVDH)