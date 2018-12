Limburgse Stella (10), Lela (14) en Arjen (15) stelen show in opera La Bohème: “Dit geeft een magisch gevoel” LXB

17 december 2018

12u00 0 Hasselt Zo’n 26 kindsterren zingen en spelen mee in de opera La Bohème, een productie van Music Hall die zaterdag wordt opgevoerd in Vorst Nationaal. Drie zangertjes komen uit Limburg: Arjen Scheepers (15) uit Tessenderlo, Stella Robinson (10) uit Zonhoven en Lela Droogmans (14) uit Houthalen. “Op een podium staan, geeft een magisch gevoel”, vertelt Arjen.

De Limburgse meisjes doorstonden met vlag en wimpel de audities die gehouden werden door actrice en notoir musicalfan Tatyana Beloy. Extra moeilijkheid voor de tieners was dat alle liederen in La Bohème in het Italiaans moesten gezongen worden.

“We kregen zangles in het Italiaans”, vertel Arjen Scheepers (15). “Dat ging me goed af. Italiaans klinkt beter. Arjen is nog maar 15 maar heeft al aan menig musical meegedaan zoals in ‘Albert I’, '275 jaar Antwerpen’, 'Rubens’ en ‘Unidanu’. “Ik zing graag maar dansen en acteren zijn ook een passie. Straks mag ik een gastrol in een VTM-reeks vertolken. Ik kan niet zeggen welk van m’n drie passies ik het liefst doe. Ik kan niet kiezen!”

Arjen is een druk bezette meid. “Ik speel klarinet, volg nog zangles en ben gestart met ballet.” Ze is ook nog een goeie studente. “Ik volg Latijn-Wiskunde, school heeft voorrang”, benadrukt ze.

Rustig

Ook Lela Robinson barst van het talent. Acteren, zingen en dansen. Ze doet het allemaal even graag.

“Thuis zing ik bijna de godganse dag”, bekende ze. “Zing ik op een podium dan wordt ik rustig. Ik leg véél emotie in wat ik zing. Opera spreekt me aan door de kostuums. Ook het operagebouw spreekt tot de verbeelding. Ik heb een hoge en lage stem. Ik heb een warme stem.”

Lela zingt in het kinderkoor van Scala, speelt piano en dwarsfluit en maak deel uit van het Limburgs Symfonisch Orkest. “Toch vind ik nog tijd voor m’n vrienden.”

Oefenen

Stella Robinson is de benjamin van de groep. “Toen ik hoorde van de auditie voor La Bohème wilde ik meedoen”, zei het 10- jaar jonge zangtalent. “Het is héél leuk om te doen! Zingen is m’n ding. In de auto zing ik liedjes na die ik hoor op de radio. Om voor La Bohème de Italiaanse liedjes te kennen, heb ik uren geoefend. Ik stond voor de spiegel en zegde woorden van de songs één voor één op tot ik ik ze kende.”

Haar mama voegde daar nog aan toe dat Stella pas in haar element is als ze zingt. “Ze doet het spontaan, alsof het haar weinig moeite kost.”