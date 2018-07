Limburgse pannetjes worden even nat 26 juli 2018

De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Iets over 19 uur gisteravond heeft het zowaar geregend in Limburg. Vanuit het zuiden trok een regenbui richting Hasselt tot in West-Limburg. Vooral in Wellen, Kortessem en Hasselt viel er voor zéker twintig minuten regen uit de lucht. De temperatuur daalde meteen met zeker tien graden, wat héél wat mensen gelukkig stemde. In Noord-Oost Limburg bleef het helaas droog.





(MMM)