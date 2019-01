Limburgse ondernemers zijn nu al enthousiast over 2019 Toon Royackers

08 januari 2019

18u06 0 Hasselt De Limburgse ondernemers zijn tevreden met 2018, en ze beginnen 2019 nu al met een goed gevoel. Dat blijkt uit een rondvraag van werkgeversorganisatie VKW Limburg en Unizo. Voor de kleinere, lokale handelaar gaat het vandaag wel lastiger door de toegenomen handel via internet. En ook van de Brexit heeft dertig procent van de Limburgse ondernemers toch schrik.

“De export en de investeringen lagen in 2018 bij onze Limburgse ondernemers historisch hoog,” legt gedelegeerd bestuurder Bart Lodewyckx van Unizo Limburg uit. “Vooral de diensten en de bouwsector hebben een uitstekend jaar achter de rug, net als de kleinere bedrijven. Het zijn juist die KMO’s die veel betekenen voor Limburg. Waar al dat positivisme vandaag komt? Kennelijk zijn de consumenten vrij rooskleurig gestemd, en dat straalt natuurlijk af op onze Limburgse economie. Dat wil niet zeggen dat het alleen maar goed gaat. De productiebedrijven en kleinere zelfstandige om de hoek hebben het bijvoorbeeld lastiger. Die laatste voelt steeds vaker de hete adem van Zalando en Bol.com in de nek. Hoewel de kleinere ondernemer het de laatste maanden van 2018 nog redelijk goed deed, is er bij hen duidelijk meer ongerustheid.”

Liever geen record ‘regering vormen’

Voorzitter Marc Meylaers van VKW Limburg ziet nu al positieve verwachtingen bij de ondernemers voor 2019. “De omzet en de winstverwachting van de laatste maanden waren hoog. Maar er komen wel uitdagingen aan. Denk maar aan Groot Brittannië dat onze EU verlaat. Dertig procent van onze ondernemers vreest daar een impact van te voelen. Daarnaast kan Trump nog extra invoertaksen gaan heffen, en ook Italië heeft het economisch lastig. Vooral Limburgse bedrijven die internationaal handel drijven hebben daarvoor toch wat zorgen. En dat wordt 2019 nog een verkiezingsjaar. Mag ik nu al een warme oproep doen om het ‘record regeringsvormen’ niet nog een keer te verbreken. Om onze economie gezond te houden, hebben we een stabiele politieke situatie nodig.