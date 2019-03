Limburgse hulpdiensten overrompeld met oproepen voor stormschade Bomen knakken massaal, auto’s beschadigd, daken gaan vliegen, treinverkeer valt stil Toon Royackers en Birger Vandael

10 maart 2019

20u00 0 Hasselt De Limburgse hulpdiensten zijn zondagnamiddag overstelpt met oproepen voor stormschade. Het totaal aantal oproepen voor de drie Limburgse brandweerzones lag ‘savonds al boven de 700. Op tal van plaatsen knakten bomen om. In Beverst, Zolder en in Zonhoven raakten daarbij geparkeerde auto’s beschadigd. In Diepenbeek ging het dak van een tweewoonst vliegen. En ook het treinverkeer ondervond zondag grote hinder.

Het zwaartepunt van alle oproepen situeerde zich in het midden en het zuiden van de provincie. In de Beverststraat in het centrum van Beverst (Bilzen) knakte een boom omstreeks half drie over de drukke rijbaan N2 Hasselt-Maastricht. Gelukkig konden bestuurders op tijd in de remmen vliegen, maar een geparkeerde auto van een buurtbewoner werd wel volledig vernield. Al het verkeer werd namiddag omgeleid door het centrum van Beverst. Zelfde verhaal in Zonhoven, waar aan de Heuveneindeweg een boom over de baan naar Zonhoven-centrum knakte. Ook daar liep een geparkeerde auto schade op. Aan de Meylandtlaan in Heusden-Zolder knakte een boom om ter hoogte van het kasteel. De bestuurder die wel nog in de wagen zat, kwam er met de schrik van af. In Vlijtingen bij Riemst en op Steenweg in Berbroek bij Herk-de-Stad raakten toegangswegen versperd door omgewaaide bomen. In Hasselt moest de brandweer een hondje bevrijden dat onder een boom terecht gekomen was.

Feesttent ontruimd

In Bilzen begon de werfstelling rond de kerktoren wel erg gevaarlijk los te komen. Daar moest de brandweer ter plaatse snellen om alles opnieuw te verstevigen. Enkele brokstukken waren al naar beneden gevallen, waardoor op vraag van burgemeester Bruno Steegen de feesttent voor carnaval net onder de kerktoren ontruimd werd. Niemand raakte gewond. In buurgemeente Diepenbeek blies de wind de roofing van het dak van een nieuwe tweewoonst. De hele dakbedekking bungelde tegen de gevel naar beneden. Ook aan de Banneuxstraat in de Hasseltse Banneuxwijk moest brandweerpost Hasselt een dak gaan dicht leggen. Het treinverkeer tussen Limburg en de Antwerpse Kempen viel in de loop van de zondag stil door beschadigde bovenleidingen. In Tongeren moest een trein halt houden, omdat vlakbij een boom omgewaaid was. De brandweer kwam de treinreiziger die vast zaten van water voorzien.

Eekhoorntjes waaien weg

In Natuurhulpcentrum Opglabbeek waaiden de eekhoorns bijna letterlijk de deur binnen. “Wegens de sterke wind waaien de nestjes uit de bomen, of valt de boom zelf om. Daarom zijn er vandaag maar liefst 5 nestjes binnengebracht van respectievelijk 4, 3, 3, 1 en 1 jonge diertjes. Er bevinden zich momenteel in totaal 23 jonge eekhoorns in onze opvang, waarvan 17 in de couveuses”, klonk het bij het centrum.

Overstelpt met oproepen

Hulpverleningszone Zuid-West Limburg laat weten dat zij overstelpt zijn met oproepen. “Doordat het Hulpcentrum 112 niet bereikbaar was door de vele oproepen, werd ook de zonale dispatching continu overbelast”, aldus woordvoerster Gretel Kerkhofs. “We hebben maximaal extra personeel opgeroepen voor de meest dringende interventies en ook de dispatching hebben we gedecentraliseerd om de stroom van oproepen te verwerken.” De brandweerkorpsen vroegen geduld uit te oefenen voor niet-dringende interventies of de onlineformulieren in te vullen.

Lokale weerman Ruben Weytjens stelde vast dat omstreeks 16 uur het ergste achter de rug was: “Pas na middernacht blijven de windpieken beneden 60 km/u. Tot de ochtend kan er echter van tijd tot tijd nog wel eens 50 km/u voorkomen. De rolluiken met zicht op het westen zullen dus nog wel regelmatig kraken.”