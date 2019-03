Limburgse burgemeesters richten ‘eigen parlement’ op (maar noem het vooral niet zo) Dirk Selis

06 maart 2019

16u22 0 Hasselt Op Limburg Campus zoals het Provinciehuis in Hasselt voortaan zal gaan heten, zetelt voortaan een nieuw parlement: het burgemeestersparlement. De Limburgse burgemeesters gaan er een paar keer per jaar samenkomen om bovenlokale beleidskwesties aan te snijden. Dit is in de schoot van de vier ‘traditionele’ partijen (CD&V, N-VA, Open Vld en sp.a) beslist.

De afslanking van de provincieraad en de bestuursraden van de intercommunales zorgen ervoor dat niet meer alle 42 gemeenten een vertegenwoordiging hebben in elke Limburgse intercommunale. De intercommunales moeten ook hun directiecomités opheffen. Daarom hebben de vier partijen een formeel maar onbezoldigd burgemeestersparlement in het leven geroepen. In eerste instantie zullen de burgemeesters de krijtlijnen uitzetten voor het Limburgse afval-, energie- en klimaatbeleid. Maar daarnaast gaan ze ook andere bovenlokale thema’s zoals de schaalvergroting binnen de politie en de Noord-zuidverbinding bespreken. De partijen willen hiermee de slagkracht van Limburg in Brussel verhogen.

“Maar noem het vooral geen burgemeestersparlement”

“Sinds de uitholling van de bevoegdheden en de afslanking van de provincieraad is het belangrijk dat Limburg met één stem kan spreken in vele belangrijke dossiers. Ik denk dan aan het afvalbeleid , de schaalvergroting binnen de politie en de Noord-zuidverbinding, voor de bijna 900.000 Limburgers. Wij pleiten als partij voor een solidair Limburg dat ook oog heeft voor kleinere steden en gemeenten. Deze bestuurlijke vernieuwing kan meer slagkracht geven voor Limburg om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen” zegt Limburgs sp.a-voorzitter Alain Yzermans. Wouter Beke van CD&V volgt hem daarin: “Het is een goede zaak dat de Limburgse burgemeesters rechtstreeks worden betrokken bij het uittekenen van de toekomst van Limburg in die domeinen die de Limburgers rechtstreeks aanbelangen”. “Maar noem het vooral geen burgemeestersparlement” zegt Mark Vanleeuw van open VLD. “We hebben in dit land al parlementen genoeg. Er is in Limburg maar één parlement en dat is de provincieraad. Maar dat we met de burgemeesters regelmatig eens van gedachte wisselen, daar zie ik geen graten in”.

Quid Provincieraad?

Maar dat zien ze bij N-VA toch lichtjes anders. “Burgemeesters die informeel samenkomen om krachtlijnen van intercommunales uit te zetten, vervangen de kostelijke structuur van het Provinciaal bestuur en dragen bij aan de afslanking van van het bestuur van de intercommunales. Zulke bijeenkomsten verhogen de efficiëntie en verminderen de overheidskost.” zegt Jos Lantmeeters van N-VA Limburg. Maar is dit informeel burgemeestersparlement dan een vervanging voor het provinciebestuur? “Gedeeltelijk wel. Het provinciebestuur trekt zich terug uit de intercommunales en de macht komt terug bij de gemeentebesturen, die efficiënt gaan samenwerken”.

