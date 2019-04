Limburgse bouwsector blijft op zoek naar gekwalificeerde werknemers Vlaams Parlement maakt graduaatsopleiding Werforganisatie in de bouw aan PXL mogelijk DSS

08 april 2019

18u52 0 Hasselt Heel wat vacatures in de Limburgse bouwsector geraken momenteel niet ingevuld. Om de diversiteit aan bouwberoepen in de toekomst beter in te vullen, slaan Hogeschool PXL, Confederatie Bouw Limburg en de bouwbedrijven zelf de handen in elkaar en komt er in Limburg een stevig uitgebreid aanbod aan specifieke, kortere bouwgerelateerde opleidingen, ook in avond- en afstandsonderwijs. Hogeschool PXL kreeg groen licht van het Vlaams Parlement om vanaf september 2020 de graduaatsopleiding Werforganisatie in de bouw in te richten.

“De bouwsector boomt en dat is ronduit positief, maar onze Limburgse bouwbedrijven hebben het wel moeilijk om gekwalificeerde werknemers aan te trekken” zegt Chris Slaets, directeur van Confederatie Bouw Limburg. “We tellen 13.500 openstaande vacatures in de bouw en heel wat vacatures geraken niet ingevuld. We stellen vast dat de voorbije maand gemiddeld 4,25 procent van de bouwbedrijven aangeeft dat het tekort aan hoger en technisch geschoolde werknemers en ingenieurs hun groeimogelijkheden remt. De bouw is niet langer een sector waar de werkgevers zich tevreden stellen met laaggeschoolden of het hebben van een voorafgaandelijke scholing niet belangrijk vinden. De meest gezochte profielen zijn coördinerende functies als werfleiders, projectleiders, calculators en ploegbazen, maar ook elektriciens zijn gegeerd goed. Daarom dat we zelf en met Hogeschool PXL en onze bedrijfspartners nieuwe opleidingsvormen uitwerken en aanbieden.”

Werkplekleren

“Die verwevenheid van werkveld en onderwijs is heel belangrijk voor ons”, vertelt Ben Lambrechts, algemeen directeur PXL. “Duaal leren en werkplekleren – leren op de werkvloer zelf – komt in de nieuwe graduaatsopleidingen vanaf september overeen met minstens een derde van de opleiding. Bedrijven bepalen dus mee hoe en wat onze studenten leren, waardoor ze onmiddellijk inzetbaar zijn. Ik ben ook enorm opgetogen over de nieuwe graduaatsopleiding ‘Werforganisatie in de bouw’ die we vanaf september 2020 zullen mogen inrichten, met dank aan de Limburgse parlementsleden die dat dossier in Brussel mee hebben verdedigd.”