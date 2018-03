Limburgers steken nog niet massaal grens over om te tanken 30 maart 2018

Nederlanders komen al jaren naar België om bezine te tanken. Maar door de verhoogde dieselprijs in ons land, is nu ook de omgekeerde beweging merkbaar. In het Nederlandse Stramproy net over de Noord-Limburgse grens met Kinrooi merken pomphouders de eerste Belgische automobilisten op. Volgens de noorderburen is er echter nog geen sprake van lange rijen zoals in sommige Maaslandse gemeentes wél het geval is wat Nederlands tanktoerisme betreft. Zo zijn er bepaalde pompstations op de Rijksweg in Maasmechelen waarvan het clienteel uit negentig procent Nederlanders bestaat. De dieselprijs in Belgie bedraagt momenteel 1,42 euro. In Nederland is dat 1,38 euro. Benzine is dan weer veel duurder bij de noorderburen tot 1,72 euro terwijl dat in België 1,40 euro is. (MMM)