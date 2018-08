Limburgers in Zolder 13 augustus 2018

AUTOSPORT

In Zolder waren niet alleen de toppers van Limburgse bodem, ook in de diverse klassen vielen enkele Limburgse prestaties op. Onder meer regisseur Michael Roskam bereikte de finish in zijn exotische Saker. "We staan aan de finish omdat het team een gaatje in de radiator met een... rauw ei heeft gedicht", lachte de man van Rundskop en Le Fidèle aan de finish. "Ik ben wel stikop, want wij waren zo goed als het enige team dat met drie rijders reed. Nog iemand die altijd in Zolder aanwezig is, is Gregory Eyckmans. De jonge advocaat reed al voor de zesde maal in zijn thuisrace. Hij woont net als Dries Vanthoor letterlijk aan het circuit. Gregory Eyckmans werd tweede in Belcar 5: "De laatste stint was heel zwaar. Ik heb alles gegeven om nog die laatste ronde goed te maken en dus de klassewinst te pakken, maar het mocht net niet zijn. Een tweede plaats is echter een prachtig resultaat in mijn zesde opeenvolgende 24 Uur van Zolder." (JCA)