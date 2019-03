Limburgers gelukkigst met woning van alle Vlamingen Marco Mariotti

15 maart 2019

18u07 0 Hasselt Limburgers wonen het gezelligst en zijn het gelukkigst met hun woning van alle Vlamingen. Dat blijkt uit onderzoek van Reynaers Aluminium naar de woonbeleving van de Belgen. 3 op 4 zegt gezellig én rustig te wonen, en is gelukkig met hun woning, buurt en buren.

Van alle Vlaamse provincies, zijn de inwoners van Limburg bij de meest gelukkigen: 67% van hen geeft zijn woning een 8 of meer op 10. Limburg vormt samen met West Vlaanderen (71%) en Vlaams-Brabanders (66%) de top drie onder de Vlaamse provincies.

Onderaan de rangschikking bengelen Antwerpen en Brussel die hun woongeluk gemiddeld met respectievelijk minder dan 7 op 10 scoren.

Steden

Nog geen 10% van de bevraagde Limburgers geeft aan in een stad te wonen wat hun kans op groter woongeluk vergroot. Naast de locatie, heeft ook het al dan niet eigenaar zijn van een woning een impact op geluk. Ruim de helft van de Belgen die ongelukkig is met zijn woning, is huurder zoals meer in de grote steden het geval is. Van de mensen die hun leven een 8 of meer op 10 geven, is ruim 75% eigenaar van een woning.

Open bebouwing

Bijna een vierde van de Belgen die gelukkig zijn, woont in een open bebouwing. Zo’n 60% van de Limburgers woont in een open bebouwing, wat dus mee hun hoge gelukpercentages verklaart. Ook het veligheidsgevoel heeft een impact op de geluksbeleving van de woning. In tegenstelling tot verstedelijkte provincies zoals Antwerpen, voelen inwoners uit Limburg zich opvallend veiliger.

Zo geeft 86% Limburgers aan comfortabel te wonen, tegenover een kleine 10% die zegt wat meer comfort te kunnen gebruiken.

Gezellig

Limburgers (74%) staan op de eerste rij op het vlak van gezellig wonen. Slechts 18% bewoners uit Limburg geeft aan niet echt met gezelligheid in huis bezig te zijn. 84% komt zelfs tot rust in huis. Verder is in Vlaanderen slechts 1 op 10 ongelukkig met zijn buren, terwijl dat in Wallonië en Brussel bijna 1 op 5 is.

De studie werd in december 2018 uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau bij een steekproef van 1.000 Belgen representatief op geslacht, taal, leeftijd, diploma en regio met een maximale foutenmarge van 3,02%.

