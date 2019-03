Limburger scoort op Spotify met pianomuziek: "13 miljoen streams, je wordt er niet rijk van" Marco Mariotti

27 maart 2019

15u48 0 Hasselt Al twintig jaar timmert pianist Wouter Dewit aan de weg, maar sinds een jaar geleden is de muziek van de Limburger wereldwijd gekend. 'La Durée' kwam terecht in een Spotify-lijst voor pianomuziek en zit nu al aan 13 miljoen streams. "Klinkt héél veel, maar ervan leven kan ik niet", vertelt hij.

Oscar and the Wolf heeft met 'Breathing' 20 miljoen streams op muziekplatform Spotify, Balthazar volgt met 11 miljoen. Tussen die grote kleppers zwemt Limburger Wouter Dewit. Zijn lied 'La Durée' staat sinds een jaar online en werd al meer dan 13 miljoen keer beluisterd.

Dewit bracht vorig jaar zijn album Still uit bij platenmaatschappij Zealrecords. Sindsdien ging de bal aan het rollen. "De platenmaatschappij bood het nummer aan bij de curatoren van Spotify, die tal van playlisten samenstellen", vertelt Dewit. "Tegen mijn verwachtingen in werd La Durée eruit gekozen en stond dat nummer plots in de lijst 'Peaceful piano' op Spotify, dat door honderdduizenden mensen wereldwijd wordt beluisterd." Sindsdien komen er maandelijks zo'n half miljoen streams bij. Maar wat maakt dat nummer nu zo bijzonder? "Ik denk de eenvoud, zonder aan clichés te raken. Ik heb er eigenlijk niet lang bij nagedacht en dat nummer in enkele minuten geschreven, onder tijdsdruk. Het diende als overgang tussen twee andere songs op de plaat."

Bach

"Mijn inspiratie? Bach! Zonder twijfel. Maar tijdens mijn periode van schrijven, luister ik zo weinig mogelijk muziek. Ik werk momenteel mijn nieuw album af, en heb het touren even stopgezet. Ik ben al twintig jaar met muziek bezig, ben 37 jaar en heb drie kinderen. Geloof me, ik relativeer dit allemaal. Dat ik de inkomsten kan investeren in de muziek is al super."

Maar ondanks de miljoenen streams, wordt Dewit er niet rijk van. De man geeft nog elke dag les Engels in de eerste graad op het MOSA-RT in Maaseik. "Het gaat om enkele duizenden euro's waarmee ik studiowerk of muzikanten kan betalen. Niet alle artiesten op Spotify krijgen evenveel betaald voor een stream. Er is onderscheid, er wordt veel onderhandeld, en tal van tussenpersonen pikken nog een graantje mee. Ik kan er niet van leven, maar hou mijn muziek wel levendig. Ik vind het belangrijk om songs te maken die rust opwekken en ben gelukkig dat dit me nu allemaal overkomt." In september komt zijn nieuw album uit en momenteel werkt hij aan de live-uitvoering ervan. "Dat is nu mijn voornaamste doel. Maar eerlijk: een soundtrack schrijven voor een film of serie zou ik geweldig vinden. Ik vraag me vooral af of ik dat kan. Mijn producer Joris Peeters is slechtziend, maar hij zegt vaak beelden te zien op mijn muziek. Wie weet komt het er ooit van. Ik wil mezelf blijven uitdagen en laat verder alles op me afkomen."

Dewit treedt dit voorjaar nog één keer op, deze avond om 18 uur in de bibliotheek van Genk, naar aanleiding van Pianoday. Later op het jaar volgen er nog try-outs in het CC van Hasselt.