Limburg valt uit de boot bij Vlaamse toekenning nieuwe windturbineprojecten

21 maart 2019

15u06 0 Hasselt De eerste oproep ‘kleine en middelgrote windmolens’ heeft 14 nieuwe windturbineprojecten opgeleverd. De ‘call’ liep van 3 december tot 24 januari en werkte met een vergelijkende biedprocedure. De Limburgse projecten die het niet haalden, waren ofwel te duur of voldeden niet aan de voorwaarden. Nochtans leverden Gingelom en Nieuwerkerken de eerste vergunningen reeds af.

De gekozen projecten krijgen trouwens enkel investeringssteun. Vlaams minister van Energie Lydia Peeters: “Het Vlaamse Energiebeleid zet maximaal in op hernieuwbare bronnen. Aangezien windenergie ook op lagere hoogte kan worden opgewekt, werkten wij een specifieke oproep voor kleine en middelgrote windmolens uit. De geselecteerde projecten kunnen daardoor rekenen op investeringssteun om hun project te realiseren.”

Eerste Limburgse vergunningen waren reeds afgeleverd

Van 3 december tot 24 januari konden aanvragers een project voor een kleine of middelgrote windmolen indienen. Deze windturbines hebben een vermogen tussen de 10 en 300 kilowatt. Er kwamen in twee maanden tijd 26 projecten binnen; 18 projecten daarvan werden ontvankelijk verklaard en 14 daarvan werden uiteindelijk geselecteerd. Het gaat om landbouw- en afvalverwerkingsbedrijven en er zit zelfs een enkele brouwerij bij. Het merendeel van de aanvragers, maar liefst 12, komt uit West-Vlaanderen. Twee projecten zullen in de provincie Antwerpen worden gerealiseerd. Nochtans werden in Limburg de eerste vergunningen voor middelgrote windmolens van veertig meter reeds afgeleverd. De gemeente Nieuwerkerken heeft twee van dit soort privémolens vergund en ook de gemeente Gingelom heeft er al twee goedgekeurd, telkens bij fruittelers. Die gaan het nu voorlopig zonder investeringssteun moeten doen. “Wie nu uit de boot viel, kan vanaf volgende week opnieuw zijn kans wagen. Op 28 maart lanceert de Vlaamse regering alweer een volgende call ‘kleine en middelgrote windmolens’ die opnieuw twee maanden zal lopen, tot 30 mei 2019”, klinkt het op het kabinet Peeters. Hopelijk maken de Limburgse indieners nu meer kans.

Nieuwe werkwijze

Het was trouwens de eerste keer dat het Vlaams Energieagentschap een vergelijkende biedprocedure organiseert voor een oproep. De projecten werden beoordeeld en gerangschikt volgens het beoogde rendement in verhouding tot de aangevraagde steun. Projecten die te duur waren, kwamen hierdoor niet in aanmerking. Door het systeem van de ‘gesloten enveloppe’, vielen ook een aantal projecten uit de boot omdat het voorziene budget van 1,5 miljoen euro was opgebruikt. “Kortom: deze nieuwe aanpak werkt. De beschikbare middelen worden efficiënt ingezet”, zegt Vlaams minister van Energie Lydia Peeters. Deze oproep voorziet trouwens uitsluitend investeringssteun, nadien volgt er tijdens de looptijd van de windturbine dus geen productiesteun meer in de vorm van groenestroomcertificaten. “Deze nieuwe oproep is een onwaarschijnlijk groot succes. Het toont aan dat meer en meer organisaties en KMO’s de mogelijkheden zien die een kleine of middelgrote windmolen hen biedt. Dankzij investeringssteun kunnen vele nieuwe windmolens worden gebouwd én vermijdt de Vlaamse overheid oversubsidiëring”, besluit Peeters