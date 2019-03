Limburg valt niet uit de toon bij grootste onderwijsstaking ooit BVDH MMM DSS LXB & RTZ

19 maart 2019

16u11 0 Hasselt Woensdag 20 maart zal de geschiedenis ingaan als de dag van de grootste onderwijsstaking ooit. Dat zal men ook in Limburg geweten hebben. Vooral kleuter- en lagere scholen doen massaal mee aan de staking en sluiten de deuren, in het middelbaar staken leerkrachten eveneens gretig, maar wordt er voor leerlingen een oplossing uitgewerkt.

Eind februari kondigden de Vlaamse onderwijsvakbonden (COV, COC, VSOA, ACOD) de enorme staking in alle takken van het onderwijs aan. Er zijn tal van redenen om deel te nemen aan de staking, gaande van de stijgende werkdruk en ziektecijfers tot de pensioenbesparingen en de gebrekkige ondersteuning bij de uitrol van het M-decreet. Volgens de vakbonden ligt het stakingspercentage bij leerkrachten in de lagere school tussen 60 en 80 procent. In middelbare scholen is de stakingsbereidheid iets lager. Op heel wat plaatsen blijft niet alleen de school, maar ook de opvang gesloten. Ouders moeten daar dus op zoek naar een oplossing.

Volledige ondersteuning

Overal in Limburg blijkt dat men op kleuter- en basisscholen de staking volledig ondersteunt. In het oosten van de provincie doet men massaal mee met de staking, zowel in Lanaken (minstens twee), Maasmechelen (minstens twee) als Dilsen-Stokkem (minstens één) worden kinderen niet op school verwacht. Ook centraal in Limburg is er overal wel enige stakingsbereidheid te vinden. Dat valt op in Genk (minstens vijf scholen) Zonhoven (minstens drie), Houthalen-Helchteren (minstens één school), en Hasselt (minstens twee scholen). Verder variëren de cijfers. Zo blijven in Bilzen acht van de twaalf kleuter- en lagere scholen volledig dicht, terwijl in Tongeren acht basisscholen geopend blijven.

In het middelbaar onderwijs is er wat minder eenduidigheid betreffende stakingen. In het noordwesten blijven veel scholen gewoon open. Zo laat men bij Sint-Michiel Leopoldsburg weten in het geheel niet deel te nemen: “Een viertal leerkrachten doen dat wel, maar de leerlingen worden opgevangen door de andere leraren.” Ook op het Spectrumcollege in Beringen staken een aantal leerlingen, maar gaat men uit van een gewone lesdag. In THHI in Tessenderlo beseft men in een brief gericht aan de ouders wel dat het lessenverloop verstoord zal zijn en worden heel wat studie-uren aangekondigd. Ook verderop in Limburg zullen leerlingen in het middelbaar naar school kunnen gaan. De vier middelbare scholen uit het vrij onderwijs in Groot-Bilzen en Hoeselt blijven open. Dat geldt ook voor de drie middelbare scholen uit Tongeren en die uit Borgloon.

Leerkrachten in het zwart

De opvallendste actie vindt wellicht plaats bij basisschool De Regenboog in Grote Heide (Pelt). “Alle leerkrachten komen morgen in zwarte kledij naar school met een zware rugzak op hun rug met de boodschap: onze draagkracht is overschreden. Elke leerkracht draagt ook een slogan rond zich die na het belsignaal allemaal aan de poort worden gehangen. Ondertussen delen zij geldbriefjes uit (om op het tekort aan werkingsbudget te wijzen) met de boodschap waarom ze staken aan de achterkant. Voor de speeltijd wordt er gewoon lesgegeven, na de speeltijd mogen de leerlingen spelen en houden de leerkrachten enkel nog toezicht”, klinkt het bij de school.