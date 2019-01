Limburg schuift naar de school en naar het werk Takeldiensten kunnen oproepen nauwelijks volgen Toon Royackers Birger Vandael

23 januari 2019

09u08 1 Hasselt Limburg schoof woensdagochtend naar de school en naar het werk. De hulpdiensten kregen gelukkig geen melding van ernstige ongevallen. Maar takeldiensten hadden wel de hele dag handen vol na talloze slippertjes op onze wegen. Maar er waren gelukkig ook aangename glijpartijen op de slee en op de speelplaatsen.

Onder meer op het kruispunt van de Grote Negenbunderstraat met de Schimpenstraat in Schimpen bij Hasselt schoof woensdagochtend een auto van het kruispunt af. De auto gleed de berm in en belandde daar tegen een straatnaambord. Niemand geraakte gewond. Aan de Slangbeekstraat in Hasselt schoof een auto eveneens van de rijbaan. De bestuurder belandde met zijn wagen in de gracht. Takeldiensten hadden de hele dag de handen vol om geslipte bestuurders uit grachten en bermen te trekken. Verwacht wordt trouwens dat sneeuw en ijzel ook donderdag nog voor gevaarlijk wegen in Limburg kan zorgen.

Met de slee naar school

Het was gelukkig niet overal kommer en kwel, de sneeuw zorgde ook voor veel lachende gezichten. Die kwamen vooral van de jongste generatie die massaal op de slee naar school gleed. Aan de vaders om hun kinderen door de sneeuw te duwen. Her en der doken ook sneeuwmannen op in de Limburgse tuinen, al zakten die tegen de late namiddag al een beetje in elkaar. Een occasioneel sneeuwballengevecht op de speelplaats of een hartje in de sneeuw konden natuurlijk ook niet ontbreken.