Limburg.net laat verkeerd afval staan

Vanaf vandaag gaat limburg.net strenger en consequenter optredern tegen huishoudens die huisvuil meegeven dat niet thuishoort in de blauwe zak of in de groene container. In januari zal limburg.net de mensen nog sensibliseren. Maar vanaf februari laten de ophalers het verkeerde afval gewoon staan. "We willen geen heksenjacht houden", zegt Kris Somers, de directeur van limburg.net. Zelf steekt hij de hand ook in eigen boezem.





"In het verleden werden maar weinig overtreders bestraft", vertelt Somers. "Het zet de deur open om het niet zo nauw te nemen met de regels. We willen dat het huisvuil op een correcte manier op straat wordt gezet." (LXB)