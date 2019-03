Limburg is koploper renteloze energielening voor dak- of zoldervloerisolatie Nieuwe rol voor Limburgs Energiehuis Duwolim Dirk Selis

11 maart 2019

18u14 0 Hasselt De negentien Vlaamse Energiehuizen gingen begin dit jaar van start als infoloket voor alle mensen die vragen hebben rond energie. Hun taak verschuift zo geleidelijk aan van krediet- naar informatieverstrekker, al blijven energieleningen mogelijk. Vlaams minister Lydia Peeters: “Het Energiehuis Duwolim is dé personal coach van alle Limburgers op het vlak van energie: ze worden bijgestaan met raad en daad. Onder andere kwetsbare doelgroepen, mede-eigenaars en verenigingen kunnen een lening aanvragen bij Duwolim.”

Het Limburgse Energiehuis Duwolim werd in 2009 opgericht. Alle Limburgers konden er de afgelopen tien jaar terecht voor energieleningen aan twee procent. Daarmee konden ze een energetische renovatie of hernieuwbare energie-installatie financieren. De Vlaamse regering besliste eind vorig jaar om het Energiehuis om te vormen tot een uniek laagdrempelig loket. “Iedereen kan er vanaf nu terecht met al zijn energiegerelateerde vragen: energiepremies aanvragen, offertes voor isolatie vergelijken, veranderen van energieleverancier,…”, zegt Vlaams minister van Energie Lydia Peeters.

Meer dan honderd wijkrenovaties

Hun diensten zijn in hoofdzaak gratis, maar Duwolim kan er ook voor kiezen om aanvullende diensten aan te bieden tegen betaling, zoals bijvoorbeeld ondersteuning bij groepsaankopen of coördinatie bij collectieve renovaties waarvoor ze een projectsubsidie kan krijgen. Dit doet Duwolim momenteel al, zo verzorgden ze de afgelopen jaren al meer dan honderd wijkrenovaties in het kader van de burenpremies. Aan zo’n collectief renovatieproject nemen minstens tien mensen uit dezelfde straat of gemeente deel. Alle lokale besturen hebben trouwens nog tien dagen de tijd om een nieuwe samenwerkings-overeenkomst af te sluiten met het Energiehuis dat voor hun gemeente die rol gaat opnemen. Het Energiehuis moet deze overeenkomst dan ten laatste op 20 maart indienen bij het Vlaams Energieagentschap.

Dak- of zoldervloerisolatie

De rol van Duwolim als kredietverstrekker blijft behouden. Van alle toegekende energieleningen in 2018, waren er in Limburg net geen zeventig procent renteloos. Dit hoge percentage toont duidelijk aan dat het behoud van deze 0%-lening belangrijk is én dat er grote nood is aan het unieke energieloket. Daarnaast maakte men in 2018 in geen enkele provincie zoveel gebruik van de renteloze energielening voor dak- of zoldervloerisolatie als in Limburg: 145 keer. Aangezien de 0%-lening hiervoor in heel Vlaanderen 562 keer werd aangevraagd, betekent dit dat Limburg goed is voor meer dan een vierde daarvan. Voor muurisolatie doet enkel Oost-Vlaanderen beter (64 ten opzichte van 65 keer, op een totaal van 200). Tot slot is Limburg ook voor condensatieketels koploper als het op de renteloze lening aankomt: maar liefst 115 keer maakte men er gebruik van op een Vlaams totaal van 358. Dat betekent dat een derde naar Limburg vloeide.