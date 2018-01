Limburg glijdt door de ochtendspits 03u03 0 Foto Politie Lommel Een bestuurster belandde op de Ringlaan in Lommel tegen een boom op de middenberm. Hasselt De ochtendspits met ijzelplekken en smeltende sneeuw heeft woensdagmorgen verschillende bestuurders verrast. Vooral in het noorden van onze provincie gingen verschillende bestuurders aan het schuiven.

Dat was onder meer het geval op de Noord-Zuid verbinding (de N74) ter hoogte van Overpelt. Daar sloeg een bestuurder kort voor zes uur over de kop na een slippartij. Het slachtoffer raakte daarbij gewond. Op de Europalaan in As gleed een auto eerst door een gracht, om vervolgens eveneens over de kop te gaan. De bestuurder werd er zwaargewond en onder begeleiding van de MUG naar het ziekenhuis gebracht.





Op de Ringlaan in Lommel begon woensdagvoormiddag nog een bestuurster te slippen. Haar wagen knalde op de middenberm tegen een boom. De vrouw werd samen met haar kind naar het ziekenhuis gebracht. Brandweerpost Lommel moest na het ongeval ter plaatse komen om de rijbaan weer vrij te maken. (RTZ)