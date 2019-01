Limburg begint de dag met schuifpartijen Toon Royackers

23 januari 2019

09u08 1 Hasselt Limburg schoof vanmorgen naar de school en naar het werk. De hulpdiensten kregen gelukkig geen melding van ernstige ongevallen. Maar takeldiensten hadden vanmorgen wel de handen vol na talloze slippertjes op onze wegen.

Onder meer op het kruispunt van de Grote Negenbunderstraat met de Schimpenstraat in Schimpen bij Hasselt schoof een auto van het kruispunt af. De auto gleed de berm in en belandde daar tegen een straatnaambord. Niemand raakte gewond. Aan de Slangbeekstraat in Hasselt schoof een auto de gracht in. Verwacht wordt dat de sneeuw vandaag blijft liggen en ook tijdens de avondspits nog voor gevaarlijk gladde wegen zal zorgen.