Lil' Kleine zet Virga Jessecollege in vuur en vlam 14 maart 2018

Lil' Klein, de hiphopster uit Nederland, staat in april op het podium van een uitverkochte Lotto Arena. 7.500 tickets vlogen in minder dan een uur de deur uit. Maar dat bleek gisteren geen probleem voor de 1.000 leerlingen van het Virga Jessecollege in Hasselt. Daar vond gisteren de editie van Stressfactor plaats, met Lil' Kleine als hoofdact. Alle leerlingen van het eerste tot het zesde middelbaar konden op hun speelplaats genieten van optredens van 12 tot 16 uur. De meerderheid keek vooral uit naar de hoofdact uit Amsterdam.Toen Lil' Kleine uiteindelijk aan zet was, vergat iedereen even wat voor een druilerige dag het was. Leuk detail: de rapper vroeg vooraf naar het fruitig drankje Arizona op zijn raider. Nochtans brak hij in Nederland en België door met de hit 'Drank en Drugs'. (MMM)