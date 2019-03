Lijst met Limburgse scholen die sluiten dikt aan DSS

15 maart 2019

17u50 0 Hasselt Leerlingen van De Regent in Gingelom, Europaschool in Genk, Freinet op Stelten in Dilsen-Stokkem, Lettertuin in Opglabbeek, Boseind in Maasmechelen, De Linde in Rijkel, De Luchtballon in Genk, De Sprinkplank in Heusden-Zolder hoeven woensdag 20 maart niet naar school. Hun school sluit de deuren ten gevolge van de nationale staking. “En de lijst dikt aan” zegt Provinciaal Secretaris ACOD, Yves Vannijlen.

Waarom staken de scholen woensdag? Provinciaal Secretaris ACOD, Yves Vannijlen legt uit waarom: “De draagkracht van de onderwijsteams wordt al lang ruimschoots overschreden. In alle onderwijsniveaus en sectoren ontbreken de noodzakelijke omkadering en werkingsmiddelen. De uitrol van het M-decreet sinds 2014, lijdt nog steeds onder te weinig ondersteuning in de klas, en gebrek aan oplossingen voor het buitengewoon onderwijs. Maar wat we wel zien is de stijgende werkdruk, met de ziektecijfers op kop. Ik denk aan de psychosociale aandoeningen, directeurs en starters die uitstromen. Er moet meer rekening gehouden worden met de noden en inbreng van het personeel via sociaal overleg op alle niveaus. Tenslotte leverden de aanslepende pensioendebatten niets meer op dan langer werken voor een lager pensioen”.