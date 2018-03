Lijnbus knalt tegen gerechtsgebouw 28 maart 2018

Vlakbij het station van Hasselt is gisterennamiddag een lijnbus tegen een steunpilaar van het gerechtsgebouw gebotst. De bestuurder verklaarde dat hij plots moest uitwijken, voor een automobilist die net de ondergrondse parking verliet. Daarbij knalde hij tegen de betonnen pijler onderaan het gebouw. Brandweerpost Hasselt werd meteen opgeroepen om de chauffeur te bevrijden. De deur van de bus bleek immers vast te zitten. De bestuurder bleek slechts lichtgewond. Op zijn bus zaten dinsdagnamiddag nog geen passagiers. Door het ongeval was wel even de doorgang tussen het stationsplein en de nieuwe stelplaats van de Lijn versperd.





(RTZ)