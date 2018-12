Lego schenkt cadeau van overleden papa aan Vincent (5) Jongen die vader verloor op weg naar beurs krijgt droomboot van blokjesfabrikant Toon Royackers

03 december 2018

21u57 0 Hasselt Vincent (5) Claes heeft van de Deense blokjesfabrikant Lego een grote Legoboot cadeau gekregen. Vincent was op 20 oktober met zijn ouders op weg naar een Legobeurs in het Nederlandse Utrecht toen het noodlot hard toesloeg. Hun mobilhome werd frontaal aangereden door een tram. Voor papa John Claes (41) uit Hasselt kon geen hulp meer baten. Zijn vriendin Danielle raakte gewond, zoontje Vincent bleef ongedeerd. Het gezin was op weg naar de beurs om het droomcadeau te halen waarvoor Vincent al zo lang gespaard had.

Het dramatische ongeval gebeurde op 20 oktober op de Weg der Verenigde Naties in Utrecht. Vlakbij vond dat weekend een Legobeurs plaats. De kleine Vincent (5) uit Hasselt had maanden gespaard voor zijn grote droomcadeau: die grote Ninjagoboot van Lego. Zijn vader was de bekende Hasseltse slotendokter John Claes. “Telkens als hij een slot had gemaakt, stopte hij onze zoon vijftig cent toe”, vertelt mama Danielle. “John vond dat Vincent zo al moest leren sparen als hij iets leuks wou krijgen.” Die bewuste dag zou het dan eindelijk gebeuren. Tot het helemaal misliep.

Van het tragische ongeval herinnert Danielle zich niet zo veel meer. Wel dat de verkeerssituatie in Utrecht nogal ingewikkeld was. “De parking van de Legobeurs stond aangegeven, maar onze gps vertelde dat we verder moesten rijden. We kwamen echter uit op wegenwerken, waarna John besloot onze mobilhome te keren. We waren nog maar net gedraaid of we zagen die tram recht op ons afkomen.”

De klap was bijzonder hard en de mobilhome werd opengereten. Voor John Claes kon geen hulp meer baten. Danielle kwam kort na de zware slag weer bij bewustzijn. “Ik zag John in zijn stoel zitten en wist meteen dat het ernstig was. In paniek riep ik naar ons zoontje Vincent. Ik vreesde het ergste omdat hij nergens te zien was. Gelukkig hoorde ik even later zijn stemmetje.” De jongen was uit het wrak geslingerd, maar bleek ongedeerd.

Cadeau uit de hemel

De voorbije weken waren voor de familie bijzonder moeilijk. “We hebben een hoekje ingericht, waar we kaarsen branden”, vertelt Danielle. Afgelopen week leek er vanuit de hemel wel plots een cadeautje te komen. “Lego stuurde ons een brief en vertelde ons dat ze graag iets voor ons wilden doen. Ze hadden het nieuws over het dramatische ongeval gehoord. Ik heb hen verteld dat Vincent zo lang voor die boot gespaard had en dat we speciaal daarvoor op weg waren naar die beurs in Utrecht.”

Lego besloot uiteindelijk de Hasseltse jongen de Ninjagoboot te schenken. Op een sinterklaasfeest heeft Vincent de grote doos ondertussen in ontvangst mogen nemen. “Voor hem was het een bijzonder moment. Het cadeautje dat hij met papa gespaard had, is er nu toch plots gekomen. Vincent mist zijn papa enorm hard, maar speciaal voor hem wil hij nu deze grote boot bouwen.”