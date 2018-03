Leerlingen slagen met vlag en wimpel voor voetgangersexamen 27 maart 2018

03u15 0 Hasselt Alle leerlingen van de Stedelijke Basisschool Rapertingen zijn geslaagd voor het grote voetgangersexamen. In de komende weken volgen nog zo'n 2.000 kinderen.

"Door hun beperkte ervaring blijven jonge voetgangers en fietsers nog steeds een risicogroep in het verkeer", zegt Philip Pirard, korpschef van de lokale politiezone Limburg Regio Hoofdstad. En daarom trekt de politie al zes jaar langs verschillende scholen met een examen. In de volgende weken komen 26 scholen aan bod. Terwijl agenten op elke hoek staan, moeten de leerlingen dan bewijzen dat ze de straat veilig kunnen oversteken.





Gisteren hebben de leerlingen in Rapertingen alvast getoond dat zij weten waar een zebrapad voor dient, en wat ze moeten doen wanneer het voetpad versperd blijkt te zijn.





Vanaf mei zal de politie ook nog 27 scholen bezoeken voor het grote fietsexamen.





(RTZ)