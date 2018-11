Leendert De Vis schittert in nieuwe Musical Scrooge “Prachtig om langs Warre Borgmans op het podium te staan” Dirk Selis

23 november 2018

15u25 0 Hasselt Leendert De Vis maakte eerder al naam door zijn bijrol in de vrt-soap Thuis en in musicals als “Alice in Wonderland” en vooral zijn hoofdrol in “Ben X”. Met Scrooge speelt de Hasselaar opnieuw in een belangrijke musical. “Dit is belangrijke bijrol voor mij”, klinkt het.

Vanaf 9 december presenteert Music Hall de prestigieuze familievoorstelling ‘Scrooge, de musical’. Warre Borgmans vertolkt de hoofdrol en Korneel Defrancq, zoon van acteur Kurt Defrancq, mag gestalte geven aan de ‘jonge Scrooge’. Maar ook het team achter de musical is indrukwekkend, met Cornelius Baltus (regie), Frank Van Laecke en Allard Blom (scenario en liedteksten), de wereldvermaarde componist Dirk Brossé (componist) en choreograaf Vanni Viscusi.

Geest van Kerstmis

De 31-jarige Leendert De Vis die nu al vijf jaar in Hasselt woont wist ook een rol in de hoofdcast van ‘Scrooge, de Musical’ te bemachtigen en zal gestalte geven aan ‘Marley’, de overleden ex-zakenpartner van Scrooge, die in de voorstelling opduikt als ‘Geest van Kerstmis’ en die Scrooge gespeeld door Warre Borgmans,komt waarschuwen voor zijn hebberigheid. Leendert verwierf eerder bekendheid als Ben X in de gelijknamige musical en als Max Martens in de soap ‘Thuis’.

Charles Dickens

Leendert volgde de opleiding ‘musical’ aan het Brusselse conservatorium. “Ik ben altijd gebeten geweest door musical. Ik hou vooral van de combinatie van disciplines: acteren, zingen en dansen. Met Marley vertolk ik een belangrijke bijrol. Het is fantastisch om naast Warre op de planken te staan. Als is het wel best lastig om de hele tijd met die grote ketting rond te lopen die onlosmakelijk aan mijn personage verbonden is. Scrooge is een prachtig kerstverhaal van de hand van Charles Dickens, maar wij hebben er een oerdegelijke Vlaamse musical van gemaakt. Er zijn ook nog twee kinderkoren van telkens 10 kids, die doorheen de voorstelling on stage voor fijne muzikale momenten zorgen, waaronder een prachtige versie van ‘Stille Nacht’. Ik tel in spanning af naar de de première op 9 december in de Stadsschouwburg in Antwerpen. Ook in de Capitole in Gent treden we op. Spijtig dat Hasselt achterwege blijft. Hier is zeker ook een publiek voor. Ik hoop dat daar snel verandering in komt” vertelt Leendert nog

‘Scrooge, de Musical’ loopt vanaf december in Stadsschouwburg Antwerpen en in januari 2019 in Capitole Gent. Tickets en info: www.musichall.be.