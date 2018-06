Lara Salden naar hoofdtabel in Montpellier, Zizou Bergs out op de Challenger van Blois 18 juni 2018

Lara Salden (WTA 970) plaatste zich zeer knap voor de hoofdtabel van het 25.000 dollar-toernooi in Montpellier. In de laatste kwalificatieronde verraste ze de Franse de Bernardi (WTA 493) met striemende 6-1, 6-1-cijfers. Voor Salden wordt het een eerste ronde tegen andere thuisspeelster, Manon Arcangioli (WTA 287).





Pech voor Zizou Bergs (ATP 523) die op de Challenger van Blois op training een enkelletsel opliep. Voor zijn tweede kwalificatieronde tegen de Zweed Mikael Ymer (ATP 364) moest hij forfait geven.





Op Tenkie Hasselt bleek Clehiner Caceres Leigue (B-4/6, Wezel) te sterk voor de concurrentie bij de mannen 2. In de finale versloeg hij Thomas Gielen (B-15, Romershovense) met 6-3, 6-0. In de derde categorie boekte Michael Smets (B+2/6, Smash Neeroeteren) een derde toernooizege dit seizoen: 6-2, 7-6 tegen Davy Lenaerts (C+15/1, Lanaken). De tweede vrouwenreeks ging naar An-Sofie Beckers (C+15/1, Maaseik) na 7-6, 6-4 tegen Kim Goeleven (B0, Paal). Winst voor de familie Heyrman met Yenthel (B+4/6, Lummen) bij de vrouwen 3 en Kenzie (C+15/4, Lummen) in mannen 4. (WWT)