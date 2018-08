Lara Salden is uitgeschakeld in Koksijde 09 augustus 2018

Tennis

Op het 25.000 dollar-toernooi van Koksijde bevestigde Lara Salden (WTA 690) haar uitstekende conditie van de laatste weken. Nadat ze in de eerste ronde knap de Franse de Bernardi (WTA 499) met 6-2, 6-0 kansloos liet, hield ze gisteren in de tweede ronde bijna de hele wedstrijd gelijke tred met de Tsjechische Miriam Kolodziejova, nummer 273 op de wereldranglijst. Salden verloor met 4-6, 6-4, 6-3. "Ik speelde sterk en heb aan de kust laten zien wat ik waard ben", aldus Salden. "Van dit soort wedstrijden kan ik alleen maar beter worden. Ik verloor dan wel van de Tsjechische, maar voor mezelf was het een overwinning."





In het Duitse Pullach lieten Sander Gillé en Joran Vliegen een tiende opeenvolgende overwinning optekenen. Na toernooiwinst in Praag en Liberec staat het duo nu in halve finale in Duitsland. Gisteren werd het 7-6, 6-4 tegen de Uruguayaan Behar en de Spanjaard Vega Hernandez.





Sofia Costoulas, Hanne Vandewinkel en Amelia Waligora spelen voor België de kwartfinale van het ITF World Junior Tennis in het Tsjechische Prostejov. In de poulefase won België met 3-0 van China en Bolivia, gisteren werd het een 0-3 nederlaag tegen het sterke Rusland.





Op de Kim Clijsters Trophy in Bree (ITF junioren, cat.5) plaatsten Tilwith di Girolami en Beau Deleu, beide van TC Maaseik, zich voor de kwartfinale. In de tweede ronde won di Girolami met 7-5, 6-0 van de Franse Mohamed, Deleu ging met 7-6, 6-1 over de Spaanse Ferrer-Rodriguez. Bij de jongens staat Noah Martens (Tennisdel) bij de laatste acht na een 6-3, 7-5 zege tegen de Montenegrijn Aleksic.





De prestigieuze Young Champions Cup op Excelsior Hasselt moet het in kwartfinale zonder landgenoten stellen. Alexander Blockx, Noah Merre en Sacha Orlowski verloren in de derde ronde. (WWT)