Kwartet riskeert half jaar cel voor verboden wapenbezit BVDH

30 november 2018

11u54 0

Een viertal riskeert een celstraf van zes maanden voor verboden wapenbezit. In 2016 werd een verdacht voertuig door politie LRH opgemerkt aan de Corda Campus. De inzittenden zaten verdoken in de wagen en de ramen waren aangedampt. Ze gedroegen zich heel zenuwachtig. In de wagen lagen twee namaakpistolen en beklaagden waren ook in het bezit van handschoenen en bivakmutsen. Iedereen gaf een andere reden voor hun aanwezigheid die nacht. Wel merkte de kelner van de Corda Bar op dat hij twee weken ervoor ook al werd geconfronteerd met een verdachte toestand. Het verhaal blijkt uiteindelijk een achtergrond in de drugswereld te hebben. De heren wilden klaarblijkelijk iemand schrik aanjagen om zijn schulden terug te betalen; Ze worden vervolgd voor inbreuken op de wapenwetgeving. Eén beklaagde kwam zelf naar de rechtbank. “Als ik een geldboete krijg, liefst niet te zwaar”, vroeg hij aan de rechter. Vonnis op 4 januari.