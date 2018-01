Kurken van 'Hasselt Klinkt' krijgen tweede leven 02u38 0 Foto Karolien Coenen Heel wat volk zakte af naar de Markt in Hasselt voor de nieuwjaarsdrink. Hasselt De Hasselaren hieven gisteren het glas op het nieuwe jaar. Uiteraard werden heel wat flessen ontkurkt en het Koninklijk Stedelijk Feestcomité en het stadsbestuur engageerden zich om die kurken op de Grote Markt te verzamelen. Vzw Tevona zorgt ervoor dat ze een tweede leven krijgen als isolatiemateriaal.

Vzw Tevona ondersteunt een 400-tal volwassen personen met een verstandelijke beperking. Voor de vzw is het een blijvende uitdaging om een zinvolle dagbesteding te kunnen aanbieden met daarbij ook de nodige afwisseling.





Isolatiemateriaal

Tevona is daarom de provinciale partner van De Vlaspit, een sociaal tewerkstellingsinitiatief, dat kurken recycleert tot isolatiemateriaal. Intussen heeft Tevona al een samenwerking met een vijftigtal horecazaken, met Pukkelpop en ook op de containerparken van Limburg.net heeft het verzamelboxen staan. "Wij dragen graag ons steentje bij door mee kurken in te zamelen", aldus Joost Venken (Groen), schepen van Leefmilieu."En Hasselt Klinkt was daarvoor natuurlijk uiterst geschikt", vult schepen Corthouts (CD&V) aan.





(BVDH)