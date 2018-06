Kunststudenten nemen afscheid van hun 'lange gang' 01 juni 2018

02u58 0 Hasselt Legendarisch is hij: de 'lange gang' van de kunstschool 'MAD' academie van de PXL Hogeschool in Hasselt. Maar binnenkort gaat hij toch onverbiddelijke tegen de vlakte, vanwege een nieuwbouwproject. En dus werd gisteren artistiek afscheid genomen van een iconische plek.

"We mogen helemaal total los gaan," leggen studentes Kirsten Vanlangenaeken, Lien Vanoppen en Eine Beerten van de MAD academie uit. "Toch wel een unieke kans. Niet alleen was er gisteren een 'crash' party, er werd ook kunstzinnig afscheid genomen. We verbouwen alles eerst nog een beetje voor de sloophamer komt. De lange gang is artistiek beschilderd en in de naastgelegen lokalen zijn er performances en kunstopstellingen. Het is logisch dat we na al die jaren van creativiteit artistiek afscheid willen nemen van deze plek. Ja, we gaan hem een beetje missen, want al die jaren is hier wel veel georganiseerd en hebben we hier vaak gebrainstormd. " De toiletten werden voor de gelegenheid mee verbouwd. De damestoiletten zijn volgegooid met vullingen van zitzakken, de herentoiletten werden door vrouwelijke kunstenaars extra vies gemaakt. "Ze zijn toch al afgekoppeld en niet meer bruikbaar. Dat wilden we artistiek duidelijk maken." De grond blijft overigens in de toekomst een creatieve plek, want in de plaats van de 'lange gang' komen er vanaf september nieuwe, hedendaagse kunstateliers. (RTZ)