Krapte op arbeidsmarkt baart bouwsector zorgen 21 augustus 2018

Confederatie Bouw Limburg en Voka-Kamer van Koophandel voerden naar aanleiding van het bouwverlof hun jaarlijkse bouwenquête uit. De bouwsector blijft een drijvende kracht achter de Limburgse economie en de verwachte omzetcijfers kennen een sterke groei. De Limburgse bouwondernemingen vinden wel steeds moeilijker geschikte medewerkers. Ook dit jaar blijkt de krapte op de arbeidsmarkt een rem te zijn op verdere groei van onze bedrijven. "We zien ook dit jaar positieve ondernemers", licht directeur van Confederatie Bouw Limburg Chris Slaets toe. "De uitdagingen om de verwachte omzet- en winststijgingen ook op lange termijn te waarborgen, worden in de huidige economische realiteit steeds groter. Euforie is dus misplaatst. Naast de krapte op de arbeidsmarkt, bezorgen ook de algemene economische groei (48%) en de loonkosten (40%) onze ondernemers nog steeds slapeloze nachten." Het merendeel van de bedrijven haalt nog steeds zijn omzet binnen Limburg. Volgens gedelegeerd bestuurder van Voka Johann Leten is de trend op vlak van internationalisering stabiel. Het aantal Limburgse bouwondernemingen dat beroep doet op buitenlandse arbeidskrachten daalt zelfs lichtjes. Ook het gevoel dat men steeds minder opdrachten verliest aan buitenlandse concurrenten zet zich voort. (BVDH)