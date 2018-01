Kooivechter (23) moet vijftien maanden brommen 02u57 0

Een Armeense kooivechter uit Hasselt is veroordeeld tot een celstraf van vijftien maanden. De man had tussen 19 augustus 2017 en 25 oktober 2017 een fiets, een elektrische fiets, twee motorfietsen, een mountainbike en een koersfiets gestolen. Naast de celstraf kreeg de man ook een boete van 800 euro, moet hij een schadevergoeding van 1.887,20 euro betalen, alsook een rechtsplegingsvergoeding van 480 euro. Eerder kreeg de man al eens een celstraf nadat hij in zijn razernij slagen toebracht aan zijn moeder en in de stationsbuurt mensen afperste. (BVDH)