Key Colours bekroont beste kinderboek

De stad Hasselt lanceert samen met Clavis Uitgeverij de twaalfde editie van 'Key Colours', de tweejaarlijkse internationale wedstrijd voor illustratoren van kinderboeken. Meer bepaald gaat het om boeken gericht op kinderen van twee tot zeven jaar. Een vakjury beoordeelt artistieke, literaire en kindgerichte kwaliteiten van de inzendingen. Niet alleen ontvangt de winnaar 7.500 euro, het bekroonde werk wordt ook door Clavis Uitgevrij uitgegeven. Verder wordt er uit alle inzendingen ook een selectie gemaakt voor 'Kleurboel', de tentoonstelling kinderboekillustraties in Hasselt. Op die tentoonstelling bekronen kinderen hun lievelingsillustratie met de Kleurboelprijs. De winnaar van de Kleurboelprijs ontvangt 750 euro. Tijdens studiedagen op 13 en 14 februari geeft Clavis zelf tips aan illustratoren over het maken van een goed prentenboek. Deze studiedagen vinden plaats in Abdijsite Herkenrode in Hasselt en kosten 35 euro per dag. Op 16 juli is er dan de deadline voor alle inzendingen voor de 'Key Colours Competition'. (BVDH)