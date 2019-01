Kerstshow van Samson & Gert als ideale blokpauze Birger Vandael

06 januari 2019

16u13 0 Hasselt Voor iedereen die in de jaren negentig geboren is, zijn Samson & Gert zoveel meer dan kinderhelden. Dat bleek al tijdens de ‘Throwback Thursday’ in 2017 in het Sportpaleis, maar dat bleek ook gisterenmiddag en vandaag tijdens de Kerstshow van Samson & Gert in Plopsa Indoor. Tussen de vele gezinnen in het publiek doken immers heel wat twintigers op.

Naar goede gewoonte sluiten Samson & Gert de kerstvakantie af in Plopsa Indoor. De zalen liepen op 30 uur tijd maar liefst vijf keer vol voor het spektakel waaraan verder ook ‘De Burgemeester’, Eugène Van Leemhuyzen en Alberto Vermicelli deelnemen. Ruth Beeckmans kreeg op haar beurt een leuke bijrol. Vroeger kwamen Samson en Gert nog naar de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen en daaraan koesteren veel twintigers vandaag nog warme herinneringen. “Ik vond dat toen altijd heel goed”, vertelt Lauren (21) uit Bilzen, die in een t-shirt van Samson & Gert de voorstelling bijwoont. “Vorig jaar gekocht op de Throwback Thursday”, deelt ze mee.

Het viel niet tegen voor Lauren, die samen met haar zus Stephanie (24) de voorstelling volgde. “Achteraf gezien zijn we heel blij dat we geweest zijn. De show zit vol onderlinge grapjes tussen de acteurs en verdoken humor die je pas als volwassenen echt begrijpt.” Binnen twee dagen heeft Lauren, studente Wiskunde aan de Universiteit Hasselt, een examen. “Dit is de ideale ontspanning", lacht ze. “Oké, je verliest een beetje tijd. Maar je keert wel terug met een tevreden en vrolijk gevoel. Klaar om er weer keihard tegen aan te gaan."

Vijf keer liep de zaal ook weer goed vol, al bleven er toch een paar stoelen vrij. Toch heeft dat de pret niet verminderd. Ook de acteurs amuseerden zich kostelijk (Samson verspreekt zich bij “raket” en zegt “slappe tet", tot groot jolijt van de hele zaal). Goed gezind konden de toeschouwers naar huis, op naar deel twee van het schooljaar of het eerste examen.