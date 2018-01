Kermtstraat afgesloten na groot waterlek 26 januari 2018

03u01 0 Hasselt Donderdag hebben bewoners tussen Kermt en Stevoort (Hasselt) zonder leidingwater gezeten door een groot lek. Een oude hoofdleiding had het plots begeven, vermoedelijk door slijtage.

Daardoor spoelde water in de ondergrond van de Kermtstraat weg. Arbeiders kwamen 's ochtends meteen ter plaatse om het lek te herstellen. Er zat niets anders op dan ook de verbindingsweg tussen Kermt en Stevoort af te sluiten voor het verkeer. De beschadigde buizen werden donderdag hersteld en waar nodig vervangen. Dat nam een groot deel van de dag in beslag. Pas tegen de avond hadden buurtbewoners opnieuw leidingwater, en nadien kon ook de straat weer opengesteld worden voor het verkeer. Zo lang werd bestuurders en ook lijnbussen omgeleid via een alternatieve route. (RTZ)