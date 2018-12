Ken Watzeels is nieuwe voorzitter van Open Vld Hasselt Toon Royackers

27 december 2018

11u55 0 Hasselt Ken Watzeels is de nieuwe voorzitter van Open Vld Hasselt. Hij volgt Luk Delbrouck op, die de afdeling drie jaar leidde.

“De voorbije verkiezingen hebben ons in een mooie uitgangspositie gebracht, maar de rit begint pas”, aldus Watzeels. “Met onze vier gemeenteraadsleden — onder wie de twee schepenen Laurence Libert en Frank Dewael — is er veel aanwezig voor de uitbouw van een stevige lokale liberale afdeling. Als kleinste fractie in het nieuwe stadsbestuur willen we niet alleen verbinden, maar ook vernieuwen. Hasselaren moeten weer warm worden gemaakt voor de politiek.”

Watzeels wil zich ook profileren als een bruggenbouwer. Iets wat hij in zijn professionele leven als bouwkundig ingenieur trouwens letterlijk doet.

