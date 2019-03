Karina Caelen (69) heropent de Hasseltse drogisterij van haar vader uit 1947 (en alles ziet er nog steeds hetzelfde uit) Toon Royackers

15 maart 2019

16u11 0 Hasselt Wie over de drempel stapt in het winkelpand aan de Maastrichterstraat 104 in Hasselt, flitst meteen 72 jaar terug in de tijd. Zelfs uitbaatster Karina Caelen (69) heeft de kleren uit de jaren veertig weer aangetrokken, en ontvangt haar klanten in de oude drogisterij van haar vader. “We hebben alle spulletjes zorgvuldig bijgehouden, en het leek ons een leuk idee om meer dan zeventig jaar na datum te heropenen,” verklapt ze. “Zelfs de middeltjes van mijn vader tegen eksterogen werken nog altijd perfect”.

“Toegegeven: het is een zot idee,” lacht Karina Caelen. “En ja, op mijn leeftijd zou ik ook rustig in de zetel van mijn pensioen kunnen genieten. Maar daar had ik geen zin in. En ik kon ook moeilijk afscheid nemen van al die spulletjes die mijn familie mij had nagelaten. Mijn familie heeft in dit pand aan de Maastrichterstraat immers verschillende winkels gehad. Eerst was het dus die drogisterij, nadien een tekenwinkel, vervolgens een galerij en nadien nog mijn eigen kledingzaak. Wat bij de sluiting niet verkocht was hebben we telkens bijgehouden. We hadden nog een heel magazijn vol steken. En dus dachten we: laten we eens heropenen, te beginnen met die eerste drogisterij.”

Betere marchandise

Tot grote verbazing van de buren sleepte Karina deze maand dus haar oude toonbank terug het pand in. Ook de oude bokalen, zeepjes en zalfjes van haar vader werden zorgvuldig uit de dozen gehaald. “Mijn vader verkocht tot in de jaren vijftig wondermiddeltjes tegen eksterogen, zweetvoeten en wormen. Die waren bekend in Hasselt. Ik heb ze terug geprobeerd, en het werkt nog steeds even goed. Of de marchandise van vroeger dan zo veel beter is dan die van vandaag? Voor een aantal spullen geldt dat zeker,” verklapt Karina. “Zoals deze potten vernis bijvoorbeeld. Ze doen nog altijd perfect hun werk.”

“Oudere Hasselaren gaan zich hier waarschijnlijk meteen thuis voelen,” denkt Karina. “Maar ook jongere mensen zijn zeker welkom. Ik wil samen met hen mijn steentje bijdragen aan een beter leefmilieu. Tegenwoordig wordt alles zo snel weggegooid, hé? Dat was vroeger wel anders. Ik wou al die spullen in ons magazijn zelf niet zo maar wegdoen, die kwaliteit is immers nog altijd even goed. Nu kunnen ze een nieuwe, duurzame bestemming krijgen.”

Uiteraard zullen de oude spullen van Karina binnenkort toch onherroeppelijk uitverkocht zijn. Want de leveranciers van toen, zijn er vandaag niet meer. “Maar dat is niet erg,” zo vindt ze. “Onze voorraad mag nu wel op. Te beginnen met die drogisterij. Ik nodig iedereen uit die thuis nog leuke spullen heeft staan, om die binnen te brengen. Je kan er nog iets voor krijgen, en ik verkoop ze gewoon door. We zijn wel geen kringwinkel, die alles aanneemt. Het moet duurzaam en bijzonder zijn. Daarom heb ik mijn winkeltje het rariteitenkabinet genoemd. Als ik terugkijk naar de geschiedenis van dit handelspand, zijn we eigenlijk altijd wel een rariteitenkabinet geweest,” knipoogt Karina.

Het ‘rariteitenkabinet’ van Karina Caelen vind je aan de Maastrichterstraat 104 in Hasselt