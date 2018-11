Kapermolendealer krijgt twee jaar cel BVDH

23 november 2018

12u05 0

Een 30-jarige dealer uit Amsterdam is veroordeeld tot twee jaar cel voor het dealen van heroïne en cocaïne. De man was actief tussen 1 mei en 18 juli dit jaar. Op 18 juli werd hij betrapt bij een controle in het Kapermolenpark. Hij had 26,5 gram heroïne, 1,9 gram cannabis en 80 euro op zak, alsook twee gsm-toestellen. Eén van de toestellen rinkelde quasi voortdurend. De man moet ook een boete betalen van 8.000 euro.