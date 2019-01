Jongeren krijgen opschorting voor drugs op festivals BVDH

03 januari 2019

Vijf festivalgangers hebben van de Hasseltse rechtbank een opschorting gekregen van hun straf voor het gebruik van drugs op de Limburgse festivals Extrema Outdoor en Pukkelpop. Drie Limburgers uit Houthalen, Oudsbergen en Heusden-Zolder werden betrapt, ook twee Gentenaren liepen tegen de lamp. Ze waren in het bezit van MDMA, cannabis, ketamine, cocaïne en/of speed. Tijdens een themazitting verschenen meer dan tien jongeren voor de rechter, maar een deel moet nog even wachten op zijn of haar vonnis. De jongeren betalen wel telkens de proceskosten van bijna honderd euro.