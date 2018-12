Jonge moeder incasseerde vijf messteken terwijl ze neerzat VCT

11u48 1 Hasselt Andy Olymph (44) vertelde gisteren dat hij zelf niet wist hoe hij zijn zwangere vriendin Naftaly Gorré (27) op 28 december 2015 in haar Hasseltse flat doodstak. De wetsarts verduidelijkte vandaag dat het slachtoffer neerzat toen ze de vijf steken incasseerde. Haar aanvaller stond voor haar en stak haar vijfmaal in de schouder, de onderrug en de nek, zonder dat er een schermutseling plaatsvond. “Die steken zijn zeker door mij gekomen,” bekende Olymph na de confrontatie.

Wetsarts professor dokter Wim Van de Voorde beschreef de letsels van het slachtoffer. Twee ondiepe steekletsels in de schouder, een diepe steek in de onderrug en twee steekwonden in de nek, waarbij de linker grote halsader doorgesneden werd. “Het slachtoffer heeft zich actief verweerd,” benadrukte hij. “Uit de afweerletsels op haar handen blijkt dat ze naar het mes gegrepen heeft om zich te beschermen.” De jonge mama die 8 weken zwanger was, overleed kort na de steekwonden in de nek. Op aandringen van voorzitter Liesens herinnerde Olymph zich iets meer over zijn daden. Al bleef hij, in tegenstelling tot de bevindingen van de wetsarts, wel spreken over een gevecht. “Ja, ze heeft die messteken zeker door mij gekregen,” gaf hij toe. “Ze kan het zelf niet gedaan hebben. Het was niet mijn bedoeling en ik ben ook niet eerst met het mes begonnen.”

Opgeblazen zelfbeeld

Met zijn persoonlijkheid valt het Andy Olymph ook zeer moeilijk om dingen toe te geven die zijn opgeblazen zelfbeeld niet ten goede komen. Psycholoog Renaat Matteus beschreef de Surinamer als een egocentrische man, die impulsief kan reageren als hij in stress situaties komt. “Hij vertoont een duidelijke tendens tot leugenachtigheid. Hij kan zich moeilijk beheersen als hij in nauwe schoentjes komt. Hij heeft een verhoogde gevoeligheid voor krenking en een verlaagd frustratiegehalte wat tot agressief gedrag kan leiden.” De aanwezigheid van vriend Gilly in het leven van Naftaly Gorré was er voor Andy dan ook teveel aan. Jaloersheid en achterdocht waren de rechtstreekse aanleiding voor de feiten. “Vindt u niet dat een vrouw binnen een relatie zelf mag beslissen hoe zij haar leven wil leiden,” vroeg de voorzitter aan Olymph. “Feitelijk wel, maar ik vond die Gilly gewoon een leugenaar en een oplichter.” De beschuldigde stelde zich ook luidop de vraag of de bevindingen van de gerechtspsycholoog eigenlijk wel klopten. Want die vragenlijsten had hij misschien gewoon fout ingevuld omdat hij in een benarde situatie zat in de gevangenis. Later vandaag volgen de getuigenverhoren. Eerst komt de moeder van het slachtoffer aan het woord.