Jonge melkveeboeren ongerust over toekomst met Danone 06 september 2018

Een 30-tal jonge, vooral uit Limburg afkomstige, melkveehouders hebben gisteren aan de Danone-fabriek in Rotselaar hun bezorgdheid geuit. "Waar Danone altijd al onze geproduceerde melk afnam, wil het nu een jaarlijkse groeibeperking van twee procent opleggen, maar stilstaan is achteruitgaan", vertelt melkveehouder Bram Agten (28) uit Overpelt. "Bovendien kregen we in het verleden het signaal dat er nooit melk genoeg kan zijn, waarna onze bedrijven zich hebben aangepast, onder meer in het optimaliseren van de melkproductie per koe. Niet door groei, maar wel door een verbeterde efficiëntie, is er nu meer melk."





De jonge melkveehouders die de jongste jaren zwaar geïnvesteerd hebben, worden naar eigen zeggen het zwaarst getroffen. "Gedane investeringen kunnen door de 'groeistop' niet renderen. Mijn 200 koeien hebben ook geen ingebouwde schakelaar, waarmee we hun melkproductie even kunnen uitzetten", aldus nog Agten. De jonge melkveehouders hopen alsnog op een constructief overleg.





"We hebben begrip voor de vragen en bezorgdheid", zegt Annekatrien De Smedt van Danone. "Daar waar de lokale zuivelmarkt door een verminderde vraag van de consument een licht dalende trend kent, neemt de melktoevoer jaar na jaar toe. Zo is het volume geproduceerde melk de jongste vier jaar met 25 procent toegenomen: een op termijn onhoudbare situatie. Er moet dus wel een rem op de groeiende toevoer worden gezet. Het huidige overschot wordt nu hier behandeld en doorverkocht, maar dat is niet onze kernactiviteit." Danone stelde onder meer voor de exclusieve samenwerking op te heffen, waardoor de melkveehouders ook aan andere afnemers zouden kunnen verkopen. (SPK)