Jonge handtassendieven krijgen laatste kans van rechtbank... en slachtoffer Birger Vandael

16 november 2018

13u30 0 Hasselt Drie jongemannen uit Diest van amper 19, 20 en 22 jaar zijn veroordeeld tot celstraffen van 20 tot 30 maanden met uitstel. Eén van de slachtoffers was Monique Jacobs (70) uit Runkst die tijdens de behandeling van de zaak de dieven veel kracht toewenste zodat ze in de toekomst op het rechte pad blijven.

Monique werd dit jaar op 18 juli overvallen op enkele meters van haar woning in Hasselt. Twee van de drie ritsten toen haar handtas mee. “Ik durfde zes weken lang niet buitenkomen en heb nog altijd rugklachten”, sprak ze tijdens de behandeling. “Tegenwoordig spreek ik vrouwen aan wanneer ik zie dat ze hun handtas ‘verkeerd dragen’ — ik ben bang dat hen hetzelfde zou overkomen. Het doet me als moeder hartzeer dat zo’n jonge gasten deze dingen doen. Zoals ze triomfeerden met mijn handtas, alsof ze de winning goal gescoord hadden... Zo hebben ze geen toekomst, en daarenboven beseffen ze niet wat er in het slachtoffer omgaat.

Op 3 augustus werd een 58-jarige vrouw op haar beurt overvallen in Hasselt. Twee van de dieven gingen eveneens aan de haal met haar handtas. Het trio moet zich nu houden aan strikte voorwaarden. Aan Monique moeten ze een schadevergoeding van 3.000 euro betalen.