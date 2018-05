Jong, werkloos en achter stuur Audi R8 LUXELEVEN VERRAADT VERDACHTEN TIENTALLEN RAMKRAKEN MARCO MARIOTTI

17 mei 2018

02u49 0 Hasselt Zeven jongens tussen 17 en 19 jaar uit Winterslag worden verdacht van tientallen ramkraken en inbraken in de provincie. De bende bestaat uit schoolverlaters die samen opgroeiden in de wijk.

De poging tot ramkraak aan de Stalenstraat in Waterschei bij juwelier Istanbul een paar weken geleden moet het laatste wapenfeit zijn geweest van de bende. Daar probeerden ze met een gestolen wagen de etalage te rammen, maar dat mislukte. Nog geen week later werden zeven jongens opgepakt, allemaal tieners uit Winterslag, de mijnwerkerswijk. Uit doorgedreven onderzoek van het parket en de lokale politie blijken de jongeren in aanmerking te komen voor tientallen feiten, waaronder heel wat inbraken en ramkraken. In maart sloegen drie mannen toe bij 't Tafeltje Rond aan de Landwaartslaan, op enkele honderden meters van Winterslag. Daar konden ze voor 15.000 euro aan kettingzagen en snoeischaren meegraaien. "Laat de politie nu maar hun werk doen", reageerden ze daar gisteren kort.





Snottebellen

De bende sloeg in april toe in Zonhoven waar ze 20 airsoftgeweren stalen. Bij Outlet in Hasselt konden ze dan weer heel wat dure kledij stelen. Zeven jongens verschenen woensdagochtend voor de onderzoeksrechter, die zeer hard voor ze was. "Snottebellen, die snel rijk willen worden", klonk het. Eén van de verdachten wordt bijgestaan door advocate Vanessa Penninger. "Mijn cliënt werkt goed mee aan het onderzoek en werd dan ook als enige vrijgelaten onder voorwaarden", zegt ze. "Zijn aandeel is miniem."





Alle verdachten kennen elkaar al jaren en groeiden samen op in Winterslag. Het gaat hoofdzakelijk om schoolverlaters die zich al snel op de criminaliteit stortten. Enkele kompanen stalen wagens op bestelling in de regio rond Maastricht om de ramkraken mee te plegen. Zo reed één lid van 17 jaar rond met een Audi R8. "Dat viel op in de wijk. Velen wisten ervan", klinkt het bij kennissen. "De jongens probeerden hun gestolen spullen ook in de wijk zelf te verkopen. Online werkten ze niet. Er werden veel stoere verhalen verteld, maar de omgeving bleef zwijgen."





De verdachten kwamen ook geregeld in het buurthuis van Winterslag.





Mogelijk maakten ze een cruciale fout bij hun laatste feit in Waterschei, waar hun wagen achterbleef. Getuigen zouden de afgelopen week ook tips hebben gegeven aan de politie. Winterslag kwam vorige zomer ook al negatief in het nieuws nadat er meerdere overvallen werden gepleegd op pizza-koeriers. Pizzadienst Domino's weigerde toen zelfs een maand om de wijk nog te bedienen.