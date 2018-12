Jessa Ziekenhuis erkend als hiv-referentiecentrum MMM

17 december 2018

17u03 0 Hasselt Het Jessa Ziekenhuis hoort vanaf vandaag bij één van de twaalf hiv-referentiecentra in België. Dat besliste minister van Welzijn Maggie De Block (Open Vld).

“De hiv-referentiecentra spelen een belangrijke rol in de strijd tegen hiv, zowel op het vlak van preventie als van behandeling", klinkt het. “Met deze vernieuwde conventie en de erkenning van Jessa voeren we die strijd in 2019 verder op.”

“Door de betere behandeling en opvolging leven mensen met hiv langer. Hiv-referentiecentra spelen een belangrijke rol in de begeleiding van deze patiënt. Vandaag zijn er ongeveer 16.000 patiënten in opvolging, en jaarlijks komen er gemiddeld 687 patiënten bij.”

Ouder dan 50

Er geldt sinds vandaag ook een erkenning van ‘langetermijnoverlevers’ als nieuwe patiëntendoelgroep. Het gaat om die groep van patiënten die 50 jaar zijn én langer dan 10 jaar met hiv leven. De centra zullen instaan voor het gebruik van hiv-remmers bij risicogroepen, sinds 1 juni 2017 terugbetaald door minister De Block. In het totaal investeert de minister in 2019 meer dan 7,1 miljoen in de twaalf hiv-referentiecentra.